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سنن الجمعة المهجورة.. أعمال مستحبة لها فضل عظيم

كتب:

سهيلة هاني
12:59 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة

سنن الجمعة المهجورة من الأمور التي يجب على كل مسلم الاهتمام بها، فلها فضل عظيم، وهي بعض الأمور التي كان يفعلها النبي ولكنها أصبحت منسية لدى البعض.

سنن الجمعة المهجورة

وحول سنن الجمعة المهجورة قالت دار الإفتاء المصرية إن يوم الجمعة من أفضل الأيام التي يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة وسنن الجمعة أصبحت مهجورة لدى البعض لكنها ذات فضل عظيم وثواب كبير، منها الغُسل يومها، ولبس أحسن الثياب، والأبيض أفضلها، والتعطر، والتبكير لصلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف، ومن الوظائف أيضًا التماس ساعة الإجابة.

فضل يوم الجمعة

وأوضحت الإفتاء أن سنن يوم الجمعة المهجورة هي سنن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك يستحب لكل مسلم فعلها، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».

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بقلم سهيلة هاني