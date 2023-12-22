الدعاء المستجاب في ليلة الجمعة.. سنن مستحبة ودعوات مفضلة

يحرص المسلمون على الدعاء في حياتهم اليومية للتواصل مع المولى عز وجل، وخاصة في ليلة الجمعة يكون الدعاء مختلف بل ويزيد لإيمانهم بأن يوم الجمعة به ساعة استجابة وفقا للسنة النبوية، ويعتبر يوم الجمعة بشكل عام من أحب الأيام إلى المسلم وفيه صلاة الجمعة التي تجمع أكبر عدد من المسلمين في المساجد.

اقتراب ساعة الثلث الأخير من الليل

ويبدأ المسلمون بالتزامن مع اقتراب ساعة الثلث الأخير من الليل في التزام دعاء ليلة الجمعة، فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والاستغفار وسؤال المولى تبارك وتعالى من فضله في هذا التوقيت.

دعاء ليلة الجمعة المباركة

ليلة الجمعة ويومها هو خير أوقات إجابة الدعاء فيوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه مسلم، فيه ساعة إجابة:«إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم

الدعاء للميت

والدعاء للميت يوم يقيه عذاب القبر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» رواه أحمد والترمذي.

صيغة الدعاء

ونشرت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي عدة أدعية مستجابة بإذن الله ومن بينها دعاء ليلة الجمعة وهي كالتالي:

- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

- اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق الى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

- اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

- اللّهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيّد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

- بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور.