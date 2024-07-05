9 طرق للتعامل مع الطفل العصبي.. «الدعم النفسي بيفرق كتير»

صعوبات كثيرة تواجهها الأمهات في تربية أطفالهن، لا سيما إذا كان الطفل عصبيًا ويشعر بالضيق والغضب باستمرار، وبالتالي يكون دائم البكاء، ولأن أمهات كثيرات قد تعجزن عن التعامل مع الطفل في هذه الحالة ويشعرن بقلة الحيلة والضيق والانزعاج، نستعرض في السطور التالية كيفية التعامل مع الطفل العصبي لتهدئته.

كيفية التعامل مع الطفل العصبي

وحسب ما ورد على موقع «أكسيوس» الأمريكي، فإنه يمكن للأم التعامل مع ابنها العصبي وتهدئته من خلال اتباعها مجموعة من النصائح، هي:

1- فهم سلوك الطفل العصبي:

يعد فهم سلوك الطفل العصبي الخطوة الأولى للتعامل معه بفعالية؛ فالسلوك العصبي قد ينجم عن عوامل وراثية أو بيئية أو نفسية، ومن المهم ملاحظة سلوكيات الطفل وتحديد المواقف التي تثير عصبيته، مما يساعد الأم على تفهم احتياجاته بشكل أفضل.

2- الحفاظ على الهدوء:

انفعال الأم ورفع صوتها على طفلها العصبي قد يفاقم المشكلة؛ لذا من المهم أن تحافظ الأم على هدوئها وصبرها عند التعامل مع نوبات غضب الطفل.

3- تحديد قواعد واضحة:

يحتاج الأطفال العصبيون إلى بيئة آمنة مستقرة؛ لذا يجب على الأم تحديد قواعد واضحة للتصرف، مع الحرص على شرح تلك القواعد للطفل بطريقة بسيطة ومفهومة.

4- التواصل الفعال:

يعد التواصل مع الطفل العصبي عنصرًا هامًا في علاجه؛ لذا يجب على الأم أن تنصت باهتمام لمشاعر طفلها وأن تعبر عن مشاعرها بوضوح ودون صراخ.

5- تقديم الدعم العاطفي:

يحتاج الطفل العصبي إلى الدعم العاطفي من والدته؛ لذا يجب على الأم أن تظهر لطفلها حبها وتقديرها له، وأن تشجعه على التعبير عن مشاعره بطريقة صحية.

6- توفير بيئة هادئة:

يمكن أن تساعد البيئة الهادئة في تقليل عصبية الطفل؛ لذا يجب على الأم أن توفر لطفلها مكانًا هادئًا يمكنه اللجوء إليه عندما يشعر بالغضب أو الإحباط.

7- تعليم مهارات التأقلم:

يمكن للأم أن تعلم طفلها بعض مهارات التأقلم التي تساعده على التحكم في مشاعره، مثل تقنيات التنفس العميق أو العد إلى عشرة.

8- التشجيع على ممارسة الرياضة:

تساعد ممارسة الرياضة على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر؛ لذا يجب على الأم أن تشجع طفلها على ممارسة الرياضة بانتظام.

9- الحصول على المساعدة المهنية:

إذا لم تتمكن الأم من التعامل مع سلوك طفلها العصبي بمفردها، فيجب ألا تتردد في طلب المساعدة من أخصائي نفسي أو مربي أطفال.