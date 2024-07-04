آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الخميس 4-7-2024.. اعرف عيار 21 بكام

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية، ومؤسسة «جولد بيليون» لتداول الذهب، عن استقرار أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الخميس 4-7-2024، خلال نهاية التداولات الصباحية، مع استقرار الأسعار العالمية، التي جاءت مدعومة بتوقعات تراجع أسعار الفائدة.

سعر جرام الذهب عيار 24

ولفتت تقارير شعبة الذهب إلى أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، الأعلى سعرًا في مص، سجل 3 آلاف و629 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية، نحو 3175 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 2721 جنيهًا في نهاية التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وهو العيار الأقل الذي يتم تصنيعه في السوق المصري.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 25 ألفًا و400 جنيه لوزن 8 جرامات من عيار 21، وذلك للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة، خاصة أنّ المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أمّا أسعار الذهب العالمية، فقد استقرت على ارتفاعها خلال بداية التعاملات اليوم، إذ سجل سعر الأوقية 2360 دولارًا.