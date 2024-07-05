وظائف لجميع المؤهلات الدراسية بمرتبات مجزية وتأمينات.. إليك الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، ويُنظّم اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات الهايبر ماركت الشهيرة، إذ تحرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب باستمرار لمساعدتهم في الحصول لعى مصدر دخل شهري.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذلك نوضّح من خلال هذا التقرير تفاصيل الملتقى التوظيفي والوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحدّدت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها عن الوظائف مركز شباب المعادي الجديدة بالقاهرة؛ ليكون المكان الذي يتم تنظيم الملتقى التوظيفي به؛ ليكون يوم الأحد 7 يوليو من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرًا.

الوظائف المطلوبة

1- مديرين أقسام.

2- كاشير.

3- مشرف جروسري.

4- منسقين ممرات.

5- منسق تلاجة.

6- بقالين.

7- جزارين.

8- شيف مصنعات.

9- عمال مخازن.

10- أفراد أمن.

11- معدين طلبات.

12- دليفري، ويشترط امتلاك رخصة دراجة نارية.

الشروط المطلوبة

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عالى ومتوسط.

- لا يشترط للتقديم على الوظائف وجود خبرة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور لديه موقف واضح من التجنيد.

- التفرغ التام.

المميزات و الحقوق

- تمنح الشركة للعاملين مرتباتٍ مجزيةً.

- تمنح الشركة للعاملين إجازاتٍ سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا وتأمينا اجتماعيا.

- فرص ترقية للمتميزين.