وظائف لجميع المؤهلات في 18 تخصصا متنوعا.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات، وذلك بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، في إطار الحرص على توفير فرص عمل مناسبة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل اليوم التوظيفي لأسواق «العثيم»، من حيث التخصصات المطلوبة وشروط التقديم وكيفية التقديم، التي تأتي على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

تطلب الشركة شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- مدير فرع.

2- مدير قسم الأغذية الطازجة.

3- مدير قسم الأغذية الجافة.

4- موظف FMC.

5- مشرف كاشير.

6- كاشير.

7- منسق ممرات.

8- منسق مجمدات.

9- بائع عطارة.

10- بائع خضار وفاكهة.

11- بائع بقالة.

12- بائع لحوم أفرنجي.

13- مشرف خدمة توصيل.

14- محضر طلبات.

15- سائق فيسبا خاصة بشترط امتلاكه فيسبا.

16- سائق رخصة مهنية ثالثة.

17- موظف أمن.

18- موظف نظافة.

شروط الوظائف

- مطلوب جميع المؤهلات الدراسية.

- خبرة ودون خبرة.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية:

- راتب مجزي حسب كل وظيفة والخبرة.

- بدل مواصلات.

- تامين طبي عائلي.

- فرص ترقية للمتميزين.

- دورات تدريبية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يمكن ملء الاستمارة التالية: (اضغط هنا).

يقام اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «العثيم»، يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 من الساعة 10صباحًا، حتى 4 مساءً، في 91 شارع ترعة الزمر متفرع من شارع العمرانية بالجيزة، بجوار محطة مترو الجيزة أمام النساجون الشرقيون.