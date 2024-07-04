وظائف شاغرة برواتب مجزية وتأمينات في 3 محافظات.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بإحدى الشركات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير فرص عمل للشباب ومنها مبادرة توظيف مصر، للقضاء على البطالة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف شركة جولدن فابريك لماكينات وقطع غيار النسيج الدائري، من حيث التخصصات المطلوبة وشروط التقديم وكيفية التقديم، التي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة جولدن فابريك لماكينات وقطع غيار النسيج الدائري شبابا للتعيين في المجالات الآتية:

1- مسؤول مبيعات.

2- سكرتارية تجارة إنجليزي.

3- عاملة بوفيه ونظافة.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول بالوظائف توافر الآتي:

- خبرة وبدون خبرة.

- مؤهل عال أو متوسط.

- الحد الأقصى للسن أقل من 35 عاما.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- تامين اجتماعي.

- رواتب مجزية.

- عمولات.

- حوافز وبدلات.

- فرص للترقية.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بالفرع الرئيسي للشركة بالقاهرة في مصر الجديدة، وفرع الإسكندرية وفرع المحلة الكبرى.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد: https://forms.office.com/r/taq2xn72Ac

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر: https://tawzeefmasr.com/