عضو «التحالف الوطني»: تقديم خدمات طبية وعلاج مجاني للأهالي في الفيوم

واصلت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقديم الخدمات الطبية للأهالي بمركز يوسف الصديق في الفيوم من خلال توفير خدمات الكشف، والعلاج المجاني وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

التحالف الوطني

وتابعت مؤسسة الجارحي، في بيان له، بأنّه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة، من خلال عيادتها الطبية بقرية الحامولي وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية وكبرى المستشفيات التخصصية بالفيوم.

وفي سياق متصل، كانت أجرت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني، عمليات رمد (عيون) مجانية لنحو 65 مستفيدا من غير القادرين بمركز برادة للعيون بالقاهرة بعد توقيع الكشف الطبي علي نحو 1000 مواطن من الأسر الأكثر احتياجاً في عزبة سالم جاد بقرية المشرك بمركز يوسف الصديق في الفيوم، ولاقت الخدمة الطبية المقدمة استحسان المستفيدين منها.

الكشف والعلاج المجاني

وتأتي هذه الخدمة الطبية للمؤسسة استكمالاً لمبادرتها للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار لغير القادرين من أهالينا بمراكز محافظة الفيوم، وبالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان.