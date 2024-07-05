نقيب الفلاحين: «التحالف الوطني» أولى اهتماما خاصا بالمزارع المصري

يكثف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهوده لدعم وتوعية المزارعين المصريين، وقد تمثلت هذه الجهود في مبادرات عدة تهدف إلى تحسين الظروف الزراعية ودعم صغار الفلاحين.

مبادرات التحالف الوطني

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اهتم بالارتقاء بحال الفلاحيين والقطاع الصحي، إذ أطلق مبادرة «ازرع» التي تهدف إلى دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الوعي بأهميتها، وتعود بالنفع على آلاف من المزارعين بالتالي تعود بالنفع على المحصول الزراعي.

وأشار إلى مبادرة «ستر وعافية» التي تأتي كمبادرة أخرى تمثل الحدث الاجتماعي الأبرز في القرى المصرية، إذ تسعى لدعم المواطنين والتخفيف عنهم، مما يعكس اهتمام التحالف المستمر بدعم المزارع المصري.

تحقيق النتائج الإيجابية في قطاع الزراعة

وأضاف أنّ التحالف الوطني يعكس تنسيقًا عالي الجودة في أداء مهامه، بما في ذلك وجود غرفة عمليات لاستقبال الطلبات العاجلة ومعالجة الشكاوى والتحرك السريع في حالات الأزمات، كما يتم التنسيق المشترك بين مؤسسات التحالف والجهات الحكومية في مختلف الملفات، ما يساهم في تعزيز التعاون وتحقيق النتائج الإيجابية في قطاع الزراعة وخدمة المجتمع.