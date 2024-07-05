معلومات عن كرنفال البحر الأحمر للفنون.. شارك فيه 22 فنانًا من 12 دولة

اُختتمت منذ ساعات فعاليات كرنفال البحر الأحمر للفنون بمشاركة 22 فنانًا ونحاتًا من 12 دولة، في أحد المنتجعات السياحية الكبرى على شواطئ مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر برئاسة الفنان محمد حميدة مؤسس ومنظم الكرنفال.

كرنفال البحر الأحمر

قال محمد حميدة، في تصريحات لـ«الوطن» إن كرنفال البحر الأحمر جذب العديد من السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية لشواطي البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

استمرت فعاليات كرنفال البحر الأحمر لفنون النحت والتصوير، لمدة أسبوعين بأحد الفنادق بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.

شارك في الكرنفال 22 فنانًا ونحاتًا

شارك في الكرنفال 22 فنانًا ونحاتًا من 12 دولة في مقدمتها مصر ورومانيا و تركيا والأردن والسويد وتونس والعراق وأرمينيا وكرواتيا وسوريا وكوسوفو ومونتنيجرو وأوكرانيا.

شملت فعاليات المهرجان ورش للفنون التشكيلية والنحت على كتل الأحجار الضخمة والرخام الجلالة والحديد الخردة ورسم لوحات على الخشب والقماش والزجاج.

رحلات سياحية وبحرية للمشاركين في الكرنفال

نظمت اللجنة المنظمة الكرنفال للفنانين المشاركين رحلات سياحية وبحرية ورحلات سفاري وزيارة المعالم السياحية بغرض الترويج للمدن السياحية المصرية والتعرف على المقومات السياحية، والغرض من إقامة الكرنفال في شواطئ البحر الأحمر جذب مزيد من السياح ووسيلة لتنشيط السياحة.