أول تصريح لمحافظ البحر الأحمر بعد تجديد الثقة: خدمة المواطن أهم أولوياتي

قال اللواء عمرو حنفي، مٌحافظ البحر الأحمر، إنه يسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين بالشكل اللائق وضبط الأسواق والأسعار، عقب أداء اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروعات البحر الأحمر

وأضاف «حنفي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى تنفيذ مشروعات عديدة في البحر الأحمر، ومنها قطاع النقل بتكلفة إجمالية تصل 1,7 مليار جنيه، مع تطوير مطار الغردقة وافتتاح مطار برانيس ومشروعات الإسكان منها مشروعات مساكن الروضة بديل العشوائيات وداهمة الخطورة في مدن، جرى الانتهاء من منظومة الصرف الصحي والغاز الطبيعي بالغردقة.

عمرو حنفي يوجه الشكر المواطنين

ووجه عمرو حنفي الشكر في بيان صحفي اليوم الأربعاء لأهالي المحافظة، والجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية بالمحافظة على جهودهم المثمرة طوال 5 سنوات الماضية

وصدر قرار حكومي بتجديد الثقة في اللواء عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر وأدى اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.