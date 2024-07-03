ماجدة حنا بباوي نائب محافظ البحر الأحمر الجديد.. تمتلك خبرة في المجال السياحي

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعيين ماجدة حنا بباوي، نائب لمحافظ البحر الأحمر، ضمن حركة تغييرات المحافظين 2024، لذا تستعرض «الوطن» بعض المعلومات عن ماجدة حنا التي تعد من الكوادر الكفء الشبابية في المجال السياحي.

معلومات عن نائب محافظ البحر الأحمر الجديد

شغلت ماجدة حنا بباوي، منصب المشرف العام على مكاتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، وهي إحدى القيادات الشبابية التي تمتلك خبرة في مجال السياحة، وهي من مواليد محافظة سوهاج، وحصلت على عدد من البرامج التدريبية منها للبرنامج الرئاسي للشباب والتميز الحكومي سيسكا و برنامج تقود.

ويؤدى نواب المحافظين اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وجاء تشكيل نواب المحافظين الجدد كما يلي:

حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ ⁧‫القاهرة‬⁩

إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبا لمحافظ القاهرة

أشرف محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة

منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة

أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية

إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة

هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة

إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية

محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم

إسلام السيد رجب نائبا لمحافظ مطروح

محافظات اسيوط و سوهاج و بني سويف

مينا عماد حنا نائبا لمحافظ أسيوط

محمد محمود أبوزيد نائبا لمحافظ المنيا

محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج

هشام أحمد أبوزيد نائبا لمحافظ ⁧‫الأقصر‬⁩

بلال السعيد حبش نائبا لمحافظ بني سويف

حازم عمر أحمد عمر نائبا لمحافظ قنا

الدقهلية ودمياط والغريبة

أحمد أنور العدل نائبا لمحافظ الدقهلية

شيماء محمد الصديق نائبا لمحافظ دمياط

محمود محمد عبدالغني نائبا لمحافظ الغربية

محمد إبراهيم موسى نائبا لمحافظ المنوفية

عمر عثمان نعمان نائبا لمحافظ بورسعيد

أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبا لمحافظ ⁧‫الشرقية‬⁩

حازم محمد جودة الديب نائبا لمحافظ ⁧‫البحيرة‬⁩

عمرو مجدي البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ