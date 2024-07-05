أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 5-7-2024 في الأسواق.. الطماطم تبدأ من 5 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 5-7-2024 في الأسواق، ثباتا ملحوظا، بالنسبة لمختلف الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلى 10 جنيهات في سوق العبور اليوم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 5-7-2024 في الأسواق، وفقا للأسعار عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 12 إلى 17 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 12 جنيها، في حين يتراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 14 إلى 20 جنيها.

وعن أسعار الباذنجان، فيتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 إلى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ويتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 6.5 إلى 7 جنيهات، بيتما يتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 15 إلى 25 جنيها، فيما وصل سعر كيلو التفاح المصري إلى نحو 29 جنيها.

وعن سعر الكانتلوب، فيتراوح سعر الكيلو ما بين 10 إلى 14 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 25 إلى 35 جنيها في سوق العبور اليوم.