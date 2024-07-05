ناقد فني يكشف فعاليات بمهرجان العلمين لدعم غزة.. ليس بـ60% من الأرباح فقط

قال الناقد الفني أحمد حتحوت، إنَّ مهرجان العلمين هذا العام يأتي بشكل جديد، وسيشهد فعاليات متنوعة، ناهيك عن «اللفتة الجميلة» بإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال تخصيص 60% من الأرباح لصالح غزة، وضم علم فلسطين لعلم مصر في شعار المهرجان.

فعاليات لتمثيل الشعب الفلسطيني بمهرجان العلمين

وأضاف «حتحوت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أي شخص مشارك في الفعاليات بمهرجان العلمين 2024، يدعم ويساعد أهل غزة، بل أن جزء من الفعاليات مخصص لتمثيل الشعب الفلسطيني، وهناك فعالية ستكون خاصة بالفلكلور والرقص الفلسطيني.

مهرجان العلمين يعزز مكانة السياحية والفنية

أكد «حتحوت»، أنه بانطلاق الموسم الثاني من مهرجان العلمين الجديدة في صيف 2024، فإن مصر تُعزز وترسخ مكانتها السياحية والفنية على الخريطة العالمية للسياحة، موضحا أن القائمين على المهرجان خصصوا حفلة غنائية أسبوعية يحييها أبرز نجوم الغناء بالوطن العربي.