عبدالحليم حافظ حاضرا في مهرجان العلمين 2024.. «3 أيام في حب العندليب»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين هذا العام 2024، إذ ظهرت مدينة العلمين بصورة مشرفة وجميلة للعالم أجمع، كل يعمل بجد واجتهاد ومثابرة للانتهاء من الاستعدادات النهائية لإطلاق فعاليات المهرجان، حتى يواكب الصورة التي عليها المدينة الجديدة.

عروض ترفيهية

مسرحيات وأغانٍ وألعاب، تُعد هذه أبرز الفعاليات المسيطرة على المشهد الترفيهي في مهرجان العلمين بدورته الثانية 2024، رغبة في إسعاد كل الأعمار ومختلف الفئات، فضلًا عن وجود جانب خاص بتذوق الطعام، ونوع من تبادل ثقافات مختلف دول العالم، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن بين الفعاليات التي يشهدها مهرجان العلمين 2024، هو العرض المسرحي الأحب للقلوب، الذي يحمل اسم «حبيبتي من تكون» والمقرر عرضه بداية من يوم 29 وحتى يوم 31 أغسطس، وتدور فكرة العرض المسرحي المنتظر حول حياة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ومشواره الفني، فضلًا عن تسليط الضوء على حياته العاطفية.

فعاليات مهرجان العلمين

وحسب جدول مهرجان العلمين المقام في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، أن هناك فعاليات مختلفة وعروضا مميزة، والتي كان أبرزها تسليط الضوء على حياة العندليب الأسمر، كما يوجد أيضًا «الرقص الفسطيني» رغبة في تسليط الضوء على التراث الفلسطيني، للتعرف أكثر على ذلك النمط من العروض الذي يحمل طابعًا مختلفًا ومميزا.

ومن المقرر أيضًا، أن يشهد المهرجان إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربى، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، ويجز، كايروكى، وغيرهم من الفنانين.