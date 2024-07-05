«تعليم القاهرة»: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا السبت المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن طلاب الثانوية العامة يواصلون غدا السبت 6 يوليو الامتحانات، حيث يخوض الطلاب امتحان مادتي الكيمياء بالنسبة لشعبة العلوم والرياضيات، والجغرافيا للشعبة الأدبية، ومدة الامتحان ثلاث ساعات، ويوم الاربعاء الموافق 10 يوليو سيؤدون امتحان الجيولوجيا لشعبة العلوم، ومدة الامتحان 3 ساعات، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات والمدة ساعتين، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبي على مدار ساعتين.

امتحانات الثانوية

كما يشهد جدول امتحانات الثانوية العام 2024 السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، ويوم الأربعاء 17 يوليو امتحان الأحياء لشعبة العلوم ، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو امتحان الديناميكا لشعبة الرياضيات.

إرشادات لطلاب الثانوية

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى، مدير المديرية، رسالة للطلاب والطالبات بالثانوية العامة جاء في نصها، الاجتهاد ومواصلة طريق النجاح، فلم يتبق سوى أيام قليلة تصنع فيها مستقبلك، نافس نفسك، فلا تذاكر حتى تصبح الأول فقط بين أقرانك، ولكن ذاكر لتصبح الأول أمام نفسك .