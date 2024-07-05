البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي لرسامة كهنة بكاتدرائية العباسية غدا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي، غدا السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة وحضور الأقباط، ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس خلال القداس وبعد صلاة الصلح برسامة كهنة جدد للإيبارشيات الكنيسة في الداخل والخارج وذلك بهدف نمو الكنيسة وتنظيم أوضاعها.

بابا تواضروس الثاني يشهد ترسيم عدد من المطارنة

وتبث الصلوات من خلال القنوات القبطية الفضائية ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

وكان البابا تواضروس قد كرس أمس كهنة جدد في الإسكندرية وتحدث عن ثلاثة محاور هامة في خدمة الكاهن وهي أولًا: أنه يقدم المسيح للشعب كل يوم وكل ساعة من خلال: الصلوات المرفوعة باستمرار، الأسرار الكنسية، التعليم الأرثوذكسي السليم، عمل الافتقاد.

ثانيًا: مقاومة الخطية في حياته الشخصية وحياة شعبه من خلال: التوبة المستمرة، القدوة، العمل بالوصية، ثالثًا: الاشتياق للسماء كل يوم من خلال: حياة القداسة، روح التشجيع، روح الفرح.