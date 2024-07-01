نشاط مكثف لأساقفة الكنيسة بالتزامن مع الأسبوع الثاني من صوم الرسل

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية نشاطا مكثفا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث صلى الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مارجرجس بمطاي البلد، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

وصلى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل في قرية الضبابشة التابعة للإيبارشية، وخلاله سام الخادم كيرلس غطاس، شماسًا كاملًا للخدمة بالكنيسة ذاتها وكنيسة الشهيدة دميانة بقرية ميت الرخا التابعة للإيبارشية، وذلك تمهيدًا لسيامته قسًّا خلال الأيام المقبلة، وشارك في الصلوات عددا من الآباء كهنة الإيبارشية.

فيما زار الأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشجان وإنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية منطقة الأرشيديوسس لشمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صلى أمس الأول القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بهيوارد، ودون خلاله بعض أواني المذبح، كما عقد مساءً اجتماعًا مع شباب منطقة شمال كاليفورنيا وألقى عليهم محاضرة عن «كيفية التمسك بقيمنا المسيحية في وسط عالمنا المتغير».

وفي صباح اليوم التالي صلى القداس الإلهى في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بسان فرانسيسكو، ورسم عقب صلاة الصلح بعض من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس «مرتل».