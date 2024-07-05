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استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 5-7-2024 في الأسواق

كتب:

محمد متولي
10:46 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 5-7-2024 في بورصة الدواجن، استقرارًا في كل الأنواع، إذ سجّل الكتكوت البلدي ما بين 8 إلى 7 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض 20 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 15 لـ16 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 لـ8 جنيهات.

- تراوح سعر كتكوت الروزي بيور ما بين 17 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في مصر

- وقد تراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 16.5 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 19 لـ20 جنيهًا.

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بقلم محمد متولي