تراجع أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 1-7-2023 في مصر.. الطن بكام؟

سجلت أسعار الأسمنت انخفاضا اليوم الاثنين 1-7-2024، في المصانع والأسواق المصرية، إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2311 جنيهًا للطن.

وشهدت أسعار الأسمنت الأخرى في الأسواق، انخفاضا بعد تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنحو 33 جنيهًا، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 1-6-2024 في مصر.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 1890 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1905 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 1935 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1900 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت المصريين 1990 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط 2130 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 1930 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1945 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 1945 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1960 جنيهًا.