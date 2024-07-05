فيلم اللعب مع العيال في المركز الثاني بشباك التذاكر.. إيراداته أمس 700 ألف جنيه

يواصل فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام المنافسة القوية في شباك التذاكر منذ انطلاق موسم أفلام عيد الأضحي، الذي يشارك فيه عدد كبير من الأعمال المميزة من بينها .

فيلم اللعب مع العيال في المركز الثاني بـ700 ألف جنيه

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم اللعب مع العيال يواصل حفاظه على المركز الثاني في شباك التذاكر يوم أمس الخميس، محققا إيرادات بلغت 700 ألف جنيه.

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد عادل إمام وباسم سمرة ودينا ويزو وبيومي فؤاد وأسماء جلال وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وينافس فيلم اللعب مع العيال في شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام من بينها ولاد رزق 3 للفنان أحمد عز وعصابة الماكس لأحمد فهمي وجوازة توكسيك لـ ليلى علوى.