«التعليم»: انضمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى منصة «ادرس في مصر»

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

زيادة التعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية زيادة التعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية والإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين والانضمام لمنصة «ادرس في مصر» وعرض البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة التي يتم طرحها حتى يستطيع الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من الالتحاق بهذه البرامج الدراسية، مشيرا إلى الاتفاق على انضمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمنصة «ادرس في مصر».

تقديم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين

وأشار الوزير إلى أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين كما يتم تكثيف التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج لجذب الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، والعمل على وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيرتها الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا؛ لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية وزيادة القدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للطلاب الوافدين الدخول على منصة «ادرس في مصر» من خلال الرابط.