حصاد «رياضة القليوبية» في عام.. تنفيذ 22 مشروعا بتكلفة 220 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حصاد وإنجازات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من تنفيذ للبرامج والأنشطة والمشروعات الإنشائية والمشروعات القومية التي جرى تحقيقها في ضوء رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، تزامنًا مع انتهاء العام المالي الحالي 2023 -2024.

رؤية واستراتيجية وزاره الشباب والرياضة

وأوضح «الصبروط» أن رؤية واستراتيجية وزاره الشباب والرياضة وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تسعى للارتقاء بجوده حياة الشباب المصري وتنمية مهاراته واكتشاف مواهبه ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والأنشطة الثقافية لدى جموع الشعب المصري، إضافة إلى الاهتمام بقطاع البطولة الرياضية لتمثيل مصر في المحافل الدولية كافة، وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الشباب والرياضة في اتجاهين متوازيين لدفع معدلات الإنجاز، وهما تطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب والأندية وتطوير البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، لتغيير الصورة الذهنية لمراكز الشباب والأنديه كونها مراكز غير مقتصر على ممارسة الرياضة فقط، بل تمتد للتنوع في الأنشطة بالشكل الذي يحقق استراتيجية بناء الإنسان وتكوين الشخصية المتكاملة الاركان.

تطوير البنية الإنشائية بمراكز شباب

وعلى صعيد تطوير البنية الإنشائية بمراكز شباب والأندية، استطاعت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تنفيذ 22 مشروعا استثماريا متنوعا بنظام حق الانتفاع b.o.t ما بين حمامات سباحة وقاعات أفراح وملاعب ومحلات تجارية بتكلفه إنشائية تتخطى 220 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الخطة الاستثمارية الواردة من وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والمالية، التي تم من خلالها إنشاء 3 مراكز شباب جديدة ومبان إدارية بقيمة تبلغ 8 ملايين و500 ألف جنيه وشملت إنشاء مركز شباب دار الكتب ومركز شباب الأهالي ومركز شباب عرب الصوالحة بالشرقية، كما تم سداد مديونيات مركز شباب برشوم الصغرى، إضافة للخطة الإضافية لرفع كفاءة المنشات التي يجري تنفيذها من موازنة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وبلغت قيمتها مليوني جنيه لإنشاء ورفع كفاءه 5 مراكز شباب على مستوى المحافظة.

تطوير البرامج والأنشطة والخدمات

وأضاف أنه بالنسبة لمحور تطوير البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشء الشباب، الذي يجري تنفيذه بالتوازي مع تطوير المنشات بغرض الوصول لدفع معدلات الإنجاز وتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة، استطاعت المديرية تنفيذ 350 برنامجا متنوعا ما بين أنشطة شبابية، رياضية وأنشطة لتنمية مهارات النشء والتثقيف السياسي لهم وأنشطة قادرون باختلاف، بإجمالي عدد مستفيدين مليون و200 ألف شاب وفتاة بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظه على مدار العام.

وتأتي تلك الأنشطة بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية والثقافية لدى النشء والشباب وتوسيع قاعدة الممارسة، ووصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، إضافة إلى المشروعات القومية التخصصية التي تهتم بقطاع البطولة الرياضية مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية، التي تهدف إلى صناعة لاعبين مميزين في مختلف الألعاب الأولمبية لتمثيل مصر في المحافل الدولية والوصول لمنصات التتويج العالمية.

واختتم وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية، تصريحاته فيما يخص الحصاد السنوى في مجال المبادرات المجتمعية وبروتوكولات التعاون والتشبيك مع كل مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بأن المديرية نفذت 21 مبادرة متنوعة بإجمالي عدد مستفيدين 320 ألف شاب وفتاه إضافة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع جامعات بنها ومديرية الأوقاف وقطاع خدمة المجتمع بكليه الطب جامعة بنها، وشركة مياه الشرب، مديرية التربية والتعليم، الأزهر الشريف لتنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة لتطوير العمل الشبابي والرياضي على مستوى المحافظة.