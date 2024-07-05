انطلاق قافلة طبية في قرية النزهة بالدقهلية لمدة يومين

أعلنت الإدارية الصحية في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، عن تنظيم قافلة طبية علاجية شاملة في قرية النزهة بمركز المنصورة اليوم الجمعة وغدا السبت.

تنظيم قافلة طبية لمدة يومين

وأوضحت في بيان، أن القافلة الطبية تأتي استكمالا لمسيرة القوافل العلاجية تحت إشراف وزارة الصحة، لذا تم تنظيم قافلة علاجية مجانية لأول مرة في وحدة طب أسرة بالنزهة مركز المنصورة.

وأشارت إلى أن القافلة تتضمن الكشف والتحليل والأشعة وصرف الأدوية بالمجان والتحويل للمستشفى سواء لمزيد من الفحوصات أو للعمليات الجراحية، وكذلك التحويل لعمل قرارات نفقة الدولة للأمراض المزمنة، موضحة أنه يحب على المواطنين عند الحضور إحضار بطاقة الرقم القومي الخاص بالمريض أو شهادة الميلاد للأطفال.

خطة القوافل الطبية في الدقهلية خلال شهر يوليو

وجاءت القافلة الطبية كأول قافلة في شهر يوليو ضمن خطط القوافل بالدقهلية والتي جاءت كالآتي:

- 5 و6 يوليو قافلة في قرية النزهة في مركز المنصورة.

- 12 و13 يوليو تنظيم قافلة طبية قرية ميت دمسيس بمركز أجا.

- 19 و20 يوليو قرية إصلاح الغيط مركز أجا.

- 26 و27 قرية موسى العريس بمركز بلقاس.