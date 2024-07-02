التحالف الوطني يطلق قافلة طبية مجانية في الفيوم

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرار عيادات مؤسسة الجارحي في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مشيرا إلى أن القوافل تقدم خدماتها بالمجان إيمانًا بدور التحالف الوطني في دعم صحة المواطن المصري، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية.

تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة

وقال الدكتور محمد رجب جمعة، المدير التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي، إنّ تنظيم القوافل والعيادات الطبية، يأتي ضمن الخدمات الجديدة التي تقدمها المؤسسة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، ولدعم جهود الدولة المصرية، في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين في مختلف المحافظات، وخصوصًا محافظة الفيوم.

ولفت إلى أن المؤسسة تطلق قافلة طبية كبرى لخدمة المرضى غير القادرين بالفيوم، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الصحي بمحافظة الفيوم.