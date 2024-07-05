حالة الطقس في العلمين خلال فترة المهرجان.. أجواء صيفية ممتعة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة العربية «مهرجان العلمين»، حيث تتزين مدينة العلمين استعدادا لاستضافة الفعاليات، بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاقها يوم 11 يوليو الجاري، لتستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

ويهتم الراغبون في حضور فعاليات مهرجان العلمين، في التعرف على حالة الطقس في العلمين خلال تلك الفترة، وتحديدا بعد تكرار الموجات الحارة بمختلف المحافظات على مدار الفترة الماضية.

حالة الطقس في العلمين خلال فترة المهرجان

تقول الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع المقبل، والتي تتزامن مع بداية مهرجان العلمين، ستكون في المعدلات الطبيعية على السواحل الشمالية، ومن ضمنها مدينة العلمين، وقد تكون درجات الحرارة في بعض الأحيان أعلى من المعدلات بقيمة تتراوح بين درجة ودرجتين، حيث تتراوح المتوسط بين 30 و32 درجة مئوية.

وأضافت «منار»، أنه بسبب أن مدينة العلمين تطل على البحر المتوسط، تكون نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير، وفي الغالب يكون طقس العلمين خلال فترة المهرجان حار رطب خلال فترة النهار، ويكون معتدل رطب خلال فترات الليل، وتزيد نسب الرطوبة المرتفعة في الجو من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن المسجلة.

نسيم البحر يلطف الأجواء في العلمين

لفتت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إلى أن تلك المناطق المطلة على البحر المتوسط تكون الأقل في قيم الحرارة المسجلة، لكنها الأعلى في نسبة الرطوبة، وبالرغم من ذلك تكون درجة الحرارة المحسوسة أقل من المحافظات الداخلية، إذ تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.

وتتميز المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومن بينها العلمين، بهبوب نسيم البحر الذي يساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أنه قد يحدث تغير في حالة الطقس المتوقعة على مدينة العلمين خلال فترة المهرجان، لذلك يجب متابعة حالة الطقس والنشرات باستمرار.