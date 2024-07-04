تعرف على موعد ومكان 5 أيام من انخفاض الحرارة.. ظاهرة جوية تقلب حالة الطقس

ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ربما أثَّر على الكثير من الأشخاص، ليس في مصر فقط، بل العالمين العربي والغربي أيضا، بسبب أزمة المناخ العالمية التي من شأنها تركت تأثيرًا واضحًا وملموسًا في درجات الحرارة، وربما هذا العام له طقس استثنائي بسبب تأثره بظاهرة اللانينا التابعة لظاهرة النينو، والمقرر استمرارها لثلاثة أشهر.

وخلال الأيام الماضية عانت الكثير من المناطق من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وشدة أشعة الشمس الحارقة والتي قد تؤثر صحيًا على الأشخاص، كالإجهاد الحراري وضربات الشمس وغيرها من الأمور.

ومع اضطرابات حالة الطقس، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد خبرًا سارًا لأحد الأماكن المقرر أن تنخفض فيها درجات الحرارة، ارتفاعًا طفيفا قد يترك شعورًا بالبرودة بدلًا من الحرارة الشديدة.

تعرف على موعد ومكان قدوم 5 أيام من البرودة

ومن المقرر انخفاض درجات الحرارة، ارتفاعًا طفيفا في القيم، من الغد 5 يوليو وحتى يوم الأربعاء 10 يوليو 2024.

وأوضحت «الأرصاد» ردًا على أحد المواطنين، إن الانخفاض لم يشمل البلاد جميعًا، لكنه سيكون لشمال الصعيد فقط.

سبب انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أنّ أسباب انخفاض الحرارة في بعض المناطق، هو نشاط الرياح، بمعنى انتقال كتل هوائية من منطقة لأخرى بشكل أفقي في الجو، وفقًا لاختلاف قيم الضغط الجوي، ففي هذه الحالة تتحرك الرياح من المناطق ذات الضغط الجوي المرتفع إلى المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض، ما يعمل على تلطيف الأجواء، والحد من أشعة الشمس.