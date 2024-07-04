حالة الطقس بمدينة العلمين.. أجواء ساحرة للاستمتاع بالشواطئ وقت الغروب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 5-7-2024 بمدينة العلمين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا، معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً.

الظواهر الجوية بمدينة العلمين

وتشهد مدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح وباقي محافظات الجمهورية، نشاطا للرياح المعتدلة التي تلطف من ارتفاع درجات الحرارة، بينما تتراوح نسب الرطوبة من 85-90% ليلاً و50-55% نهارا.

كما تشهد مدينة العلمين الجديدة أجواء ساحرة للاستمتاع بشواطئها الممتدة على الساحل الغربي من البحر المتوسط، خاصة مع غروب الشمس، وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا بمدينة العلمين

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بمدينة العلمين والساحل الشمالي على النحو التالي:

مدينة العلمين: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 23.

مرسى مطروح: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.

السلوم: العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 23.

سيوة: العظمى 40 والمحسوسة 42 والصغرى 22.

الإسكندرية: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 23.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوبة، أنه بدءا من غدا الجمعة تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.