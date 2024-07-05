موعد حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين بدورته الثانية

سيشهد مهرجان العلمين في دورته الثانية لهذا العام 2024 مشاركة عدد من النجوم، ومن بينهم الهضبة عمرو دياب الذي سيحيي إحدى الحفلات الغنائية.

تعرف على موعد حفل عمرو دياب فى مهرجان العلمين

وسيحيي الفنان عمرو دياب حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل، الذي سيقدم خلاله عددا كبير من أغانيه المميزة من بينها أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرا مع موسم الصيف.

يذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين تشهد للمرة الأولى التعاون مع هيئة الترفيه التي تشارك بسبعة فعاليات مقسمين إلى 4 أعمال مسرحية و3 حفلات، وهذا تم إعلانه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان المقام في مدينة العلمين، كما تم إعلان أيضا تخصيص نسبة 60 % من أرباح المهرجان لصالح أهالي فلسطين.