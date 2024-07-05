«القاهرة الإخبارية» ترصد آخر استعدادات مهرجان العلمين.. 8 أسابيع بهجة وتشويق

أبرزت شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، في تغطية حية من مدينة العلمين الجديدة، للمراسلين محمد جاد وشروق وجدي، آخر الاستعدادات لانطلاق مهرجان العلمين في دورته الثانية، إذ أكدا تجهيز فعاليات ضخمة للموسم الثاني من المهرجان وعروض فلسطينية.

نجوم الوطن العربي في مهرجان العلمين

وتابع مراسلا «القاهرة الإخبارية»: «طوال الأسابيع الثمانية لمهرجان العلمين الجديدة، سنعيش في عالم لا ينتهي من الترفيه بفعاليات استثنائية، وكم هائل من الإثارة والتشويق والفرحة والبهجة، والحفلات الغنائية لأبرز نجوم الوطن العربي».

أبرز الحفلات الغنائية في مهرجان العلمين

وأوضحا أنَّ أولى المفاجآت، هو الافتتاح لفعاليات الموسيقى المسرح بحفل غنائي ضخم للفنان محمد منير، وسيتم إطلاقه في الأسبوع الأول للمهرجان، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري طاغٍ، كما سيتم تنظيم حفلات غنائية للفنان عمرو دياب والفنانة أليسا والفنان كاظم الساهر، وهم أبرز نجوم مهرجان العلمين الجديدة 2024، بجانب مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها تباعا.