ظاهرة جوية تحدث لأول مرة وتؤثر على حالة الطقس.. حذرت منها «الأرصاد»

موجات شديدة الحرارة متعددة شهدتها الأنحاء كافة على مدار فصل الربيع، لتزداد تلك الموجات منذ بدء فصل الصيف 2024، إذ ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مقارنة لحالة الطقس في تلك الفترات بالسنوات الماضية، لكن في هذا العام نشهد حدوث ظاهرة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة، والتي تؤثر على طبيعة حالة الطقس بسبب التغيرات المناخية.

ظاهرة جوية تحدث لأول مرة وتؤثر على حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ومن خلال مراجعة بعض البيانات المناخية للسنوات السابقة وعند مقارنة حالة الطقس في شهر يونيو بالشهر نفسه في السنوات الماضية، وجدنا أن تكرار الأيام التي يكون بها ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وعدد أيام الارتفاعات المسجلة عن الطبيعي أكثر من المعتاد، والتي تستمر في أغلب ايام الشهر، لتكون أيام الانخفاضات في درجات الحرارة لا تتخطى 3 أيام.

ولفتت «غانم» إلى أنّ ما حدث هذا العام من استمرار عدد أيام ارتفاعات درجات الحرارة كان على عكس الأعوام الماضية، والذي كانت تصل عدد الأيام التي ترتفع بها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي خلال شهر يونيو إلى 6 أيام فقط لا غير، وكانت باقي أيام الشهر تسجل درجات حرارة في المعدلات الطبيعية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن لدينا تغيرات بيانات مناخية منذ عام 1821، وعند المقارنة في آخر 10 سنوات، نجد أنّ الموجات أصبحت طويلة، والتي بدأت من نهاية شهر مايو وعلى مدار شهر يونيو، لافتة إلى أن يكون هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية أغلب أيام الشهر لم يكن بالأمر الطبيعي وغير معتاد حدوثه.

ولفتت إلى أن ما يحدث من زيادة فترات الموجات شديدة الحرارة يعد تغير كبير في الطبيعية المناخية التي تعودنا عليها، إذ أننا اعتدنا على الموجات القصيرة والت تكون بها قيم درجات الحرارة المرتفعة بها لا تتخطى 3 أيام، ولكننا وعلى مدار الشهر الماضي وجدنا أن فترة انخفاض درجات الحرارة هي التي لا تتخطى 3 أيام وتستمر الارتفاعات لفترات طويلة.

أسباب زيادة فترات وأيام الموجات شديدة الحرارة

وأشارت إلى أن ذلك يحدث بسبب زيادة غازات الاحتباس الحراري، والذي ينتج عنه الاحترار العالمي، إذ تعاني كل دول العالم من الموجات الحارة وارتفاع قيم درجات الحرارة وتغير المناخ، والذي يؤدي إلى تغير منظومة التوزيعات الضغطية التي تؤثر علينا،وتتأثر كل دولة بذلك على حسب موقعها الجغرافي والمناخ المعتاد.