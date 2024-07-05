محافظ الشرقية يشرف على أعمال إصلاح خط المياه في حي الزهور

أشرف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في ساعة متأخرة مساء أمس، على أعمال إصلاح انفجار خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمنطقة القومية وشارع المحافظة بنطاق حي ثان الزقازيق، والذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن المنازل، وذلك للاطمئنان على سير انتظام أعمال الإصلاح والتأكد من سحب المياه المتراكمة بالشارع حتى لا تتسبب في إيقاف حركة مرور السيارات وعبور المارة.

انفجار خط مياه شرب رئيسي بحي الزهور

جاء ذلك فور تلقيه إخطارا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بانفجار خط مياه شرب رئيسي قطر 700 ملم في منطقة حي الزهور بمدينة الزقازيق.

واطمأن محافظ الشرقية على انتظام سير أعمال الإصلاح، وذلك بعد التنسيق بين رئاسة مركز الزقازيق وحيي أول وثان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدفع بـ3 حفارات وسيارات مياه و3 بدال مياه لسحب المياه من الشوارع وعربة طوارئ متنقلة ومجهزة بعدد 2 موتور غاطس بمولد، بالإضافة إلى استدعاء جميع المرافق من غاز وتليفونات وكهرباء وشبكات لتحديد أماكن المرافق للحفاظ عليها أثناء إجراء أعمال الإصلاح.

إرسال سيارات مياه للأماكن المتضررة

كما اطمأن المحافظ على الإجراءات التي تم اتخاذها بمعرفة شركة المياه ورئاسة مركز الزقازيق لضمان سير انتظام العمل بالمستشفيات والمرافق العامة، وتم الإشارة إلى أنه تم إرسال سيارات مياه لتغذية مستشفيات المبرة والجامعة والزقازيق العام، كما تم التنسيق مع إدارة المرور لتحويل مسار السيارات إلى طريق بديل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وتشغيل خطي مياه من المحطة المرشحة الرئيسية قطري 400 و350 ملم، وتشغيل الآبار الارتوازية بنطاق حي ثان الزقازيق لتغطية احتياجات الأماكن التي شهدت انقطاع المياه بها.

وكلف المحافظ، رئيس حي أول، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وتمهيد الشارع أمام حركة السيارات والمواطنين.