الانتهاء من تجديد خط الدخول الرئيسي لرافع وادي العرب بأسوان

أعلنت شركة مياع الشرب والصرف الصحي بأسوان، انتهاء أعمال التجديد والصيانة التي شهدها خط الدخول الرئيسي لرافع وادي العرب في نصر النوبة شمال المحافظة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الخط الرئيسي الذي يبلغ طوله 1 كيلومتر سيعمل على رفع كفاءة مياه الشرب، وتحسين ضغط المياه بقرى نصر النوبة من ضمنها: «المالي، وثالث، وعنيبة»، وذلك بالتزامن مع زيادة الحاجة إلى المياه، وارتفاع مستوى الاستهلاك خلال فصل الصيف.

بطول 1700 متر.. تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المياه

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، في تصريحات صحفية، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، جرى التشديد على الإسراع بمعدلات التنفيذ لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه منطقة الكرور بطول 1700 متر ، وبقطر 10 بوصة بلاستيك خط ناقل، والتى وصلت إلى 80 % ، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة كمية المياة لخدمة أهالى المنطقة والنجوع التابعة لها، بالإضافة لمشروع تنمية وإعادة تأهيل محطة مياه آبار الشلال بعدد 15 بئرا، والذي يساهم فى إعادة التأهيل للمنطقة الصناعية ومناطق شرق المدنية بدايةً من الشلال وحتى الجوزيرة ، وقد بلغت نسبة التنفيذ به 85 ٪ .