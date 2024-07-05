دعاء آخر السنة الهجرية 1445.. اللهم أسألك العصمة من الشيطان وأوليائه
كتب:
أحمد الشرقاوي
01:25 م | الجمعة 05 يوليو 2024
دعاء
مع اقتراب نهاية السنة الهجرية 1445، يتوجه المسلمون إلى الله بالدعاء والاستغفار سائلين الرحمة والمغفرة، فدعاء آخر السنة الهجرية 1445 يحرص عليه العباد لختام العام بشيء مستحب، معبرا عن توبته وطلبه للعفو من الله عزوجل.
دعاء آخر السنة الهجرية 1445
وبخصوص دعاء آخر السنة الهجرية 1445، حث الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف المسلمين على التوبة والاستغفار قبل انتهاء السنة، مؤكدا أنه يجوز للمسلم أن يردد:
«اللهم إنها سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».
أدعية آخر السنة الهجرية 1445
وفيما يتعلق بالحديث عن دعاء آخر السنة الهجرية 1445، أوضح تركي في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجوز للمسلم أن يردد أيضا:
اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم