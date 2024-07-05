دعاء خطبة الجمعة.. اللهم عاملنا بما أنت أهله

دعاء خطبة الجمعة واحدا من الأدعية التي تهم الكثير من المسلمين، فيوم الجمعة يحرص العبد فيه على التقرب إلى الله بشكل أكبر حتى يغتنم من ثواب هذا اليوم المبارك، لاسيما أداء صلاة الجمعة، فهي واحدة من الصلاوات المباركة ولها فضل كبير.

دعاء خطبة الجمعة

ويعتبر الدعاء في يوم الجمعة بشكل عام من الأمور المستحبة، والكثير من العباد يحرص على الاستعانة بترديد دعاء خطبة الجمعة، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، منها على سبيل المثال:

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

الحمد لله الذى لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله، خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

دعاء خطبة الجمعة المستحب

وبخلاف موضوع دعاء خطبة الجمعة كانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت في إحدى فتواها، أن يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وأن الله عز وجل خص هذا اليوم المبارك بساعة إجابة لكل دعاء يدعوا به العبد، وذهب العلماء إلى أن هذه الساعة هي وقت المغرب، لذا يستحب الحرص على الدعاء في هذا الوقت تحديدا من اليوم

ولفتت إلى أن دعاء خطبة الجمعة من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة، ولكن هناك بعض الأدعية المستحبة يمكن الاستعانة بها، منها: