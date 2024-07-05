محافظ القاهرة: العاصمة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن العاصمة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في المرافق والخدمات والمحاور، وسيتم العمل على استكمال المشروعات والإنجازات، وما حدث على سبيل المثال في شرق القاهرة من شبكة طرق يعد إنجازا كبيرا، لافتا إلى وجود رؤية للمحافظة في مقدمتها الاهتمام بالمواطن وحل مشكلاته، وتشجيع الصناعة والاستثمار والاعتماد على المنتجات المحلية وفق توجيهات القيادة السياسية، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة.

تعظيم موارد المحافظة

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على تعظيم موارد المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية، والتسهيل على المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة، وعدم وجود فاصل أو عازل بيننا وبين المواطنين، والعمل على تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخطوط الساخنة وكل قنوات الاتصال، والتعرف على المشكلات اليومية وإيجاد حلول سريعة لها.

الرقابة على الأسواق

وأوضح أنه من بين الملفات التي سيتم التركيز عليها موضوع الأسعار والرقابة على الأسواق والمحلات، بالتنسيق مع التموين لتخفيف العبء عن المواطنين.