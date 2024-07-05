مستشار وزير التنمية المحلية السابق: حركة المحافظين تواكب نجاحات الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، أن حركة المحافظين ضرورية لمواكبة نجاحات الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني، مثل «حياة كريمة» و«الروتارى» هى الذراع الاجتماعية للدولة، وتُقدّم خدمات ومساعدات للمواطنين.

وقال «الجندي»، في حوار لـ«الوطن»، إن دور المحافظين مهم في دعم الاستثمارات وإزالة أى معوقات أمام المستثمرين لعمل والتوسّع في المشروعات وزيادة الإنتاج وفرص العمل، ويجب أن تكون أولويات المحافظين خلال الفترة المقبلة هى تلبية احتياجات المواطنين وإزالة أي معوقات أو مشكلات وتوفير الخدمات.

* ما تقييمك لأداء المحافظين خلال الفترة الماضية؟

- أغلب أبناء الـ27 محافظة غير راضين عن أداء المحافظين بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفي آخر 6 سنوات شهدت البلاد إجراء حركة محافظين مرتين، لكنها لم تُحقّق النتائج المرجوة، والمحافظ ليس دوره النزول للشارع والمرور، فهذا فهم خاطئ لدور المحافظ.

* ما المطلوب من المحافظ؟

- أول إجراء يقوم به المحافظ هو الإلمام بدوره جيداً ومهامه واختصاصاته، ووظيفة المحافظ حتى يضطلع بدوره وكل ما يتبعه من إدارات وجهات، وأموره كلها تخضع للعقل والحكمة والدراسة وليس حب الظهور، وعلى المحافظ إعادة هيكلة الإدارات التابعة له، مع الاستعانة بالعناصر الجيّدة وإسناد مهام لها، وإبعاد العناصر الفاسدة، مع عقد اجتماعات مهمة لكل جهة لمعرفة المشكلات والمعوقات والاطلاع على خطة كل إدارة ووجود خطط تنفيذية واضحة، فلدينا 27 جامعة حكومية، ولا بد من الاستفادة من خبراتها، والاستعانة برأى الخبراء والعلماء في حل المشكلات والملفات المختلفة، مع عقد اجتماعات مع رجال الأعمال ومعرفة مشكلاتهم على أرض الواقع وإزالة معوقات الاستثمار والعمل الخاص، والتنسيق مع الوزارات لإزالة أى معوقات.

* ما علاقة المحافظ بالمواطن؟

- على المحافظ التفاعل مع المواطنين فى إطار القانون، وألّا يتعالى على أحد، لأن المواطن يكون غير راضٍ لو قُدّمت له كل الخدمات بتعالٍ، ولا بد من وجود قنوات اتصال بين المحافظ مع منظمات المجتمع المدنى، مثل «حياة كريمة» و«الروتارى»، فهما من الأذرع الاجتماعية للدولة، حيث تقدم خدمات ومساعدات وتدريباً للمواطنين على المهن وخلافه، وهى تساعد فى مجالات متنوعة.

* هل يختلف دور المحافظ من محافظة إلى أخرى؟

- بالتأكيد كل محافظة مختلفة فى احتياجاتها وطبيعة المواطنين، ولا بد من مراعاة طبيعة كل محافظة، فهناك محافظات حضرية، مثل بورسعيد والإسكندرية والسويس، وهى مختلفة عن المحافظة الريفية، ومحافظات الصعيد تختلف عن الحدودية، ولا بد من مراعاة العادات والتقاليد لكل محافظة وعدم تجاهلها، وحجم العائلات والتعاون مع الجهات الأمنية في استقرار المحافظة قانونياً وأمنياً وممارسة كل صلاحيته قانونياً بلا تجاوزات ولا محسوبية ولا محاباة، وكل هذا يُرضى المواطن في كل مكان.

* ماذا عن دور المحليات؟

- نحتاج إلى انتخابات محليات، لأن المجالس المحلية تلعب دور الوسيط بين المواطن والمسئول التنفيذي بالمحافظة، ووجود المجالس المحلية يُخفّف العبء عن أعضاء مجلس النواب، لأن دوره يُشرّع ويراقب الحكومة، أما غياب المجالس المحلية فقد أدى إلى تحول عضو مجلس النواب إلى عضو مجلس محلى ينقل طلبات المواطنين للحكومة، مما أثر على دوره التشريعي والرقابي للحكومة، وفي حالة عودة المجالس المحلية يقوم عضو المجلس المحلى بمراقبة الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة.

* هل دعم الاستثمار ضمن مهام عمل المحافظين؟

- دور المحافظ مهم فى دعم الاستثمارات ودعم رجال الأعمال وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين للعمل والتوسّع في المشروعات وزيادة الإنتاج وفرص العمل.

* ما دور وزارة التنمية المحلية؟

- التنمية المحلية دورها التنسيق بين رئيس الوزراء، الرئيس الفعلى للمحافظين والمحافظين، ووزير التنمية المحلية يقوم بهذا الدور ويقوم بتعيين رئيس حي أو مدينة، ويجرى حركة محليات لخدمة مهام العمل ومتابعة دور الوحدات المحلية بالمحافظات.

* بعد حركة المحافظين المرتقبة، ما أول إجراء يقوم به المحافظ؟

- أول إجراء يقوم به المحافظ يأتي حسب الأولويات الملحة في المحافظة، وهى تختلف من محافظة إلى أخرى، ويقوم بمناقشة الشكاوى الصادرة من المواطنين فى كل محافظة، وعلى سبيل المثال محافظة الإسكندرية أغلب الشكاوى تتركز فى أن الكورنيش مغلق، وأزمة الشواطئ العامة، وتجاوزات المبانى المخالفة وتنظيم المرور، ولا بد من دراسة إمكانيات وأنشطة كل محافظة، واحتياجاتها، حتى يتم اتخاذ قرارات مدروسة وتصب فى خدمة المواطن، وللأسف توجد نوعية من المحافظين لا تدرس المحافظة جيداً، وغير ملمّة بعدد المراكز والأحياء وأماكنها ومتطلباتها، لأن طبيعة كل مركز أو حى تختلف عن الآخر، فمثلاً قرية عزبة البرج بدمياط المشهورة بالصيد تختلف عن مطوبس القائمة على الصناعة.

* ما دور المحافظ فى تفعيل عمل الوحدات المحلية؟

- لا بد من تفعيل دور المراكز التكنولوجية حتى يتم التعامل مع المشكلات التى تواجه المحليات وتلقى طلبات المواطنين، فهناك 236 مدينة و185 مركزاً و90 حياً و4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع تابعة للإدارات المحلية.

* ما مدى أهمية حركة المحافظين؟

- حركة المحافظين الحالية مهمة للغاية، لا بد من التغيير والإصلاح بشكل عاجل، ففي حال عدم التغيير فى أنظمة المحليات الحالية ستكون هناك كوارث كبيرة وتفاقم في الأزمات، لأن أغلب المحافظين لم يُثبتوا كفاءة، ولم يبذلوا الجهد الكافي الذي يليق بالجمهورية الجديدة.