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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في البنوك

كتب:

مارينا رؤوف
08:02 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2024
العملات

العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-7-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.72 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر اليورو اليوم 51.72 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.85 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

كما بلغ سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.85 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار اليوم 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار اليوم 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.14 جنيه للشراء و13.15 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.14 جنيه للشراء و13.15 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.