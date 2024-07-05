آخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 5-7-2024، ثباتا نسبيا في كل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ سجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 15.78 جنيه للشراء، ونحو 12.82 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي أسعار العملات اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات عبرالمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.95 جنيه للشراء، ونحو 48.09 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.94 جنيه للشراء، ونحو 48.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري إلى نحو 51.78 جنيه للشراء، ونحو 51.94 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 51.7 جنيه للشراء، ونحو 51.9 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 61.16 جنيه للشراء، ونحو 61.34 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 61.06 جنيه للشراء، ونحو 61.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ولامس سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.78 جنيه للشراء، ونحو 12.82 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 12.75 جنيه للشراء، ونحو 12.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.05 جنيه للشراء، ونحو 13.09 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي إلى نحو 13.05 جنيه للشراء، ونحو 13.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.57 جنيه للشراء، ونحو 157.07 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي نحو 149.47 جنيه للشراء، ونحو 159.16 جنيه للبيع.