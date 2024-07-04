أسعار العملات اليوم الخميس 4-7-2024 مقابل الجنيه المصري

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 4 -7-2024، استقراراً مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أسعار العملات اليوم

واستقرت أسعار العملات اليوم، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في مصر بمختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار اليوم 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.86 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 51.86 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أمام سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.11 جنيه للشراء، وسجل 13.12 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.11 جنيه للشراء، وسجل 13.12 جنيها للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.