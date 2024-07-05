غرفة السياحة: إشغالات فنادق القاهرة تصل لـ90% بسبب إقبال السياح العرب

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية تسببت في وصول نسب الإشغال بفنادق القاهرة حاليا إلى نحو 90%، لافتا إلى أن تلك النسب ستصل إلى ما يقرب من 100% بداية من منتصف الشهر الجاري وتستمر بتلك المعدلات حتى بداية النصف الثاني من شهر سبتمبر 2024.

السياح العرب

وأضاف لـ«الوطن» أن إقبال السياح العرب على زيارة المقصد السياحي المصري منذ بداية العام الجاري جيد، موضحا أنه بداية من الشهر الجاري وحتى شهر سبتمبر المقبل ستصل الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى ذروتها، مشيرا إلى أن غالبية السياح العرب القادمين لمصر يفضلون الإقامة بالقاهرة والجيزة والساحل الشمالي والعلمين، فيما يفضل البعض منهم الذهاب لشرم الشيخ والغردقة.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح لمصر

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن السعودية كانت أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الجاري تلاها كل من ليبيا والإمارات والكويت.