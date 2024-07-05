غرفة السياحة: عدد كبير من السياح العرب يفضلون قضاء الصيف في العلمين

كشف محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن العلمين باتت تنافس القاهرة على جذب السياح العرب خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي، لافتا إلى أن العديد من سياح دول الخليج العربي أصبحوا يفضلون الإقامة في العلمين خلال زيارتهم لمصر، مشيرا إلى أن إحدى شركات الطيران السعودية تسير حاليا رحلتين في الأسبوع من مطار رياض إلى مطار العلمين مباشرة.

مهرجان العلمين

وأضاف «ثروت» لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين في نسخته الثانية وما يتضمنه من فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية ورياضية يعتبر أحد أسباب جذب السياح العرب لزيارة العلمين خلال فصل الصيف الحالي، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المدينة المطلة على البحر المتوسط، وجودة فنادقها وبنيتها التحتية.

فنادق العلمين كاملة العدد

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن السياح العرب القادمين لزيارة مدينة العلمين من السياح ذوي الإنفاق المرتفع، ما يزيد من الإيرادات السياحية المحققة، مشيرا إلى أن بعض فنادق العلمين رفعت حاليا شعار كامل العدد بعد أن وصلت نسب إشغالها إلى نحو 100%.