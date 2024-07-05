«تجنب الاقتراب منه».. سر انتشار العقارب داخل الكتب القديمة

على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تثير الرعب في القلوب بمجرد رؤيتها، خاصة وأنها تشبه شكل العقرب إلى حد كبير.

وتسكن هذه الحشرة الكتب القديمة، ويقبل الناس على قتلها فور رؤيتها دون أن يدركوا فوائدها المتعددة، ولماذا توجد داخل الكتب القديمة تحديدا.

العقرب الكاذب

حشرة صغيرة من فئة العنكبوتيات، تشبة في شكلها العقرب الحقيقي، من حيث تركيبها الخارجي، مع ذراعان طويلان مثل العقرب، والذي يبلغ طوله ما يقرب من 4 ملم، وأطلق عليها عدة أسماء مثل العقرب الكاذب والعقرب المزيف، وفق ما نشره «bugguide» الأمريكي.

وسط طيات الكتب القديمة، يعيش العقرب الكاذب، خاصة وأن تلك الكتب تتكون من تركيبة معينة من الورق مع مواد لاصقة وهما ما يجذبان الغبار وعثة الورق وغيرها من الحشرات التي تتغذى على ذلك، لذلك يأتي دور العقرب الكاذب لحماية الكتب من تلك الحشرات المؤذية.

وظيفة العقرب الكاذب

العقرب الكاذب «حارس الكتب»، يتغذى على الحشرات المؤذية التي تأكل في أوراق الكتب القديمة، فضلًا عن ملاحقتها أينما كانت، إذ تعد تلك الحشرات هي طعامه الوحيد، وبسببه كان من الممكن أن تتدمر الكتب، التي طالما احتفظ بها الجميع، فهو «الحارس الخفي والأمين، الذي ندين له ببقاء الكتب القديمة».

ورغم خوف العديد من الأشخاص، بسبب شكله، إلا أنه لا يسبب أي ضرر على الإنسان أو الكتب، بالعكس يحميها، فعند رؤيته بين الكتب القديمة، لا بد من تركه وعدم التخلص منه، بل دعه يعمل في صمت فهو مسخر لخدمة الجميع في حماية الكتب.

ولا يخرج العقرب الكاذب عند وجود الضوء، «إذ وجدته بين كتب القديمة لا تقتله واتركه يقوم بوظيفته كاملة للتخلص من الحشرات المؤذية التي تأكل أوراق الكتب القديمة» وفق ما نشره الموقع المتخصص في علم الحشرات.