أخطر 5 أنواع في العالم.. هل عقرب غادة عبد الرازق بينها؟

العقرب الأسود القاتل أحد أنواع العقارب الشهيرة بقوة سمها وهو ذاته النوع الذي بحثت عنه غادة عبد الرازق ضمن أحداث الحلقات الأولى لمسلسل صيد العقارب، إذ أنها تلعب دور الدكتورة «عايدة» التي تعمل بمهنة صيد العقارب واستخراج سمومها لأغراض علاجية.

أخطر أنواع العقارب في العالم

ومع ظهور شخصية «عايدة» واهتمامها الكبير بالعقارب وصيدها ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، اهتم الكثيرون من متابعي العمل بمحاولة التعرف على أخطر أنواع العقارب في العالم وأكثرها سمية، وهو ما نستعرضه في التقرير الآتي وفق موقع «owl cation» العالمي.

العقرب الأحمر الهندي

تعيش العقارب الحمراء الهندية في معظم أنحاء الهند وشرق باكستان والأراضي المنخفضة الشرقية في نيبال، ويأتي انتشارها على نطاق واسع عبر الأراضي المنخفضة النباتية ذات المناخ شبه الاستوائي إلى الاستوائي، وغالبًا ما يعيش العقرب الأحمر الهندي بالقرب من المستوطنات البشرية أو داخلها.

ويعتبر العلماء أن العقرب الأحمر الهندي هو الأكثر فتكا في العالم، فعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه يحتوي على سم خطير ويعرف بضربته الكبيرة عند اللدغ، إذ عادة ما يعاني ضحاياه من الغثيان ومشاكل في القلب وتراكم السوائل في الرئتين، وقد تؤدي لدغته إلى الوفاة.

العقرب المطارد المميت

ينتشر هذا النوع من العقارب على نطاق واسع من الأراضي في الصحراء الكبرى والصحراء العربية وصحراء ثار وآسيا الوسطى.

والعقرب المطارد المميت يعد أحد أخطر العقارب في العالم، فهو شديد السمية وتشمل أعراض لدغته، زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحدوث التشنجات والغيبوبة، وقد يسبب الوفاة للأطفال الصغار أو البالغين غير الأصحاء.

العقرب العربي ذو الذيل السمين

يتواجد هذا العقرب عادة في كل من دول شمال أفريقيا وأراضي شرق آسيا مثل المملكة العربية السعودية والعراق وغيرهم، ويتنافس العقرب العربي سمين الذيل مع المطارد المميت على لقب أخطر عقرب في العالم.

وتعرف لدغة هذه العقارب بتسببها في حدوث العديد من الأعراض بما في ذلك النوبات، وفقدان الوعي، وارتفاع ضغط الدم.

العقرب الأسود ذو الذيل السميك

يعيش هذا النوع من العقارب وهو الذي كانت تبحث عنه غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب، في الصحاري والأراضي ذات الشجيرات والمناطق شبه القاحلة، وعادة ما يعيش في بوتسوانا وموزمبيق وزيمبابوي وأجزاء من صحراء ناميب وجنوب أفريقيا.

ويعد العقرب الأسود ذو الذيل السميك نوعًا من العقارب السامة التي تعيش في الأجزاء الجافة من جنوب أفريقيا.

العقارب اللحاء المخططة

تعيش هذا العقارب في جميع أنحاء ولايات جنوب ووسط الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك شمال المكسيك.

وهو عبارة عن عقرب متوسط ​​الحجم نادرًا ما يزيد طوله عن 2 بوصة، ويعرف عقرب اللحاء المخطط بلونه الأصفر الشاحب كما يمكن التعرف عليه من خلال خطين داكنين على درعه، مع وجود مثلث داكن فوق حديبة العين.