افتتاح 5 حدائق الأسبوع الجاري تزامنا مع العيد القومي لمحافظة القاهرة

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، إنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات لخدمة المواطنين خلال الأيام المقبلة، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة 1055، وسيتم الإعلان تباعا عن المشروعات.

مبادرة 100 مليون شجرة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم افتتاح 5 حدائق خلال الأسبوع الجاري لتكون متنفسا للمواطنين، منها حديقة الفسطاط التي تعد واحدة من أكبر حدائق القاهرة، بالإضافة إلى حدائق 15 مايو والأمل والأندلسية، مع التركيز على مبادرة 100 مليون شجرة، وتشجيع المواطنين والمجتمع المدني على زراعة الأشجار والمساحات الخضراء والحفاظ عليها من أجل تحسين البيئة والحد من التلوث، واستعادة المظهر الجمالي لشوارع وميادين العاصمة.

تحسين مستوى المعيشة

وأشار إلى أنه ستكون هناك أخبار سارة للمواطن القاهري خلال الأيام المقبلة، والتركيز على كل الملفات التي تهم المواطنين من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة له، سواء ما يتعلق بالنظافة أو الإشغالات وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والتركيز على الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة.

تطوير القاهرة التاريخية

وأشار إلى أن من المشروعات التي تحظى باهتمام كبير، مواصلة تطوير القاهرة التاريخية والتراثية لاستعادة المظهر الحضاري لتلك المواقع التي تحوي عبق التاريخ، وذلك ضمن خطة استكمال المشروعات وأعمال التطوير والتنمية التي تتم على أرض القاهرة.

وأوضح أنه سيتم دعم المبادرات المجتمعية والشبابية وتفعيل دور المجتمع المدني في أعمال التطوير التي تشهدها القاهرة في مختلف المجالات لتحسين البيئة والخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن القاهرة حظيت بنصيب كبير من أعمال التطوير والتوسعات خلال السنوات الأخيرة، ما أحدث طفرة غير مسبوقة على مستوى المحافظة، كما شهدت المنطقة الشرقية توسعات ومحاور جديدة لتكون رئة للعاصمة أحدثت انسيابا مروريا كبيرا.