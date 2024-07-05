«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. درجة الحرارة على القاهرة تصل إلى 35

موجة شديدة الحرارة شهدتها الأنحاء كافة خلال الأيام الماضية، وصلت إلى ذروتها أمس الخميس 4 يوليو، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجة الحرارة اليوم الجمعة، بقيمة تصل إلى 3 درجات مئوية، ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ يسود غدًا طقس شديد الحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

اضطراب الملاحة البحرية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أنّ يكون هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.

درجات الحرارة غدا السبت 6 يوليو

وتأتي درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.