أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 5-7-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 5-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي نحو 19.26 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بنحو 36.90 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ بنحو 33.69 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البرقوق إلى 43.9 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الموز المستورد نحو 30.15 جنيه بالأسواق.

سعر كيلو التفاح

جاء متوسط سعر كيلو البلح العجوة بنحو 48 جنيها للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح الجولدن بنحو 62.95 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو العنب المستورد إلى 38.21 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الكاكا نحو 28.33 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الكمثرى البلدي بنحو 45 جنيها للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب بنحو 16.83 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي إلى 40.53 جنيه للمستهلك.