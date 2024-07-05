بعد تعرضه لحادث سير.. زوجة مدحت شلبي تثير الجدل بشأن حالته الصحية

عقب فترة قصيرة من إعلان الإعلامي الكبير مدحت شلبي تعرضه لحادث سير، من خلال مشاركة صورة لسيارته وهي مُحطمة على أحد الطرق، كتبت السيدة سحر نوح، زوجة الإعلامي منشورًا أثار الجدل بشأن الحالة الصحية لزوجها.

زوجة مدحت شلبي تثير الجدل بشأن حالة زوجها

وشاركت السيدة سحر نوح، متابعيها عبر حسابها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كلمات أثارت الجدل، بعدما تحدثت عن المحنة التي تمر بها، مدونة: «في المحن بيكون فيه أشياء إيجابية برغم الألم إلا إنها كتير بتكون كاشفة لناس كتير حوالينا وبعدها بنصنف ونرتب الناس دي في حياتنا.. منهم اللي بنكتشفهم ومنهم إللي بنكشفهم، منهم اللي بنقرر نشيلهم جوة نن عيون قلوبنا ومنهم إللي وبدون أسف بنحطهم في سلة مهملات حياتنا، علشان كدة بنشكر ربنا على المحن والمنح».

وتفاعل الرواد مع كلمات زوجة الإعلامي مدحت شلبي، ليوافقها العديد على ما دونته، بينما تطرق البعض للسؤال عن الحالة الصحية لزوجها، لترد بقولها: «الحمد لله».

آخر ما نشره الإعلامي مدحت شلبي

وأعاد الإعلامي مدحت شلبي، منذ ساعات، تنشيط حسابه على موقع التغريدات «إكس»، وشارك بعده منشورات حول نتائج مباريات الدوري المصري.

مدحت شلبي يتعرض لحادث سير

وكان الإعلامي الشهير مدحت شلبي، قد كشفر عبر حسابه الرسمي عن تعرضه لحادث سير، ونشر صورة «سيارة بيضاء محطمة»، بعد تعرضها لحادث سير، مرفقة بتعليق: «قدر الله وما شاء فعل».

ولم تكن تلك الصورة الوحيدة التي شاركها «شلبي»، إذ أعاد نشر صورتين لذات السيارة معلقا عليهما: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله الكابتن مدحت شلبي بخير».

ونشرت زوجة الإعلامي سحر نوح عبر حسابها على فيسبوك منشورا لتطمأن الجميع على حالته قائلة: «حمد الله على سلامتك يا زوجي الغالي مدحت شلبي وفداك 100 عربية»، متابعة: «الحمد لله 3 غرز وعدت على خير».