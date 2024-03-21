تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس في الأسواق.. «الكيلو بكام النهاردة»

تراجعت أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس 21-3-2024 في الأسواق بقيمة 100 جنيه للطن، إذ سجل سعر الأرز «عريض الحبة» نحو 18 ألفًا و800 جنيه للطن، بينما سجل «رفيع الحبة»، نحو 18 ألفا للطن، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية.

حملات لمراقبة أسعار الأرز الشعير

وتواصل أجهزة الدولة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق خلال شهر رمضان للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المقررة بالنسبة لأسعار الأرز الشعير وغيرها من السلع الغذائية ذات الرواج الكبير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخارجين على القانون وتقديمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

سعر الأرز المعبأ

وفي السلاسل التجارية سجل سعر الأرز المعبأ نحو 27 جنيهًا للكيلو داخل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، وتوجد كميات كبيرة منه في السلاسل التجارية والمحال التجارية، وتتوافر الكميات التي تحتاج لها الأسر المصرية دون حدود.