عاجل.. «كاف» يعاقب الزمالك رسميا بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغريم الزمالك 200 الف دولار بجانب منع جماهيره من الحضور في 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم : كاف يغرم الزمالك 200 ألف دولار ويمنع حضور جماهيره في مبارياته الافريقية لمدة 4 مباريات-اثنين منهم مع إيقاف التنفيذ-، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية.

تفاصيل تحقيق كاف في أزمة نهائي الكونفدرالية

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر بيانا رسميا عقب نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان وأكد بأنه غاضب بشدة بسبب ما شهدته مراسم التتويج ليقرر فتح تحقيق في الأمر ومن ثم الإعلان عن عقوبات رسمية ضد نادي الزمالك.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد ونجح في الفوز بمباراة الإياب بهدف دون رد.